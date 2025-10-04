На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи назвали новый мост через Москву-реку

Собянин: москвичи назвали новый мост через Москву-реку Гагаринским
mos.ru

Жители столицы выбрали название для нового моста через Москву-реку между улицей Мясищева и Проектируемым проездом №116, сообщает мэр города Сергей Собянин на канале в мессенджере Max.

Чиновник рассказал, что в голосовании участвовали более 142 тыс. человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост».

Градоначальник отметил, что переправа «продолжает космическую тему района». Она находится рядом с Национальным космическим центром, а поблизости есть мост Академика Королева. Длина новой переправы составляет 231 м. Его строили с 2020-го по 2024-й год.

Прошлой весной горожане выбирали архитектурный облик нового Большого Московского цирка. Победу одержала концепция бюро «Апекс», напоминающая традиционный цирковой шатер. Здание символизирует динамику и праздничную атмосферу и сохраняет связь с традициями. Строительство запланировали во Мневниковской пойме — рядом со станциями метро «Мневники» и «Терехово».

Ранее Путин пообещал подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград.

