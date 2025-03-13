Москвичи выбрали облик нового Большого Московского цирка

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил итоги голосования за архитектурный облик нового Большого Московского цирка. Об этом сообщается в его личном блоге.

Победу одержала концепция бюро «Апекс», напоминающая традиционный цирковой шатер. Ее поддержали 29% взрослых и 42% юных участников опроса.

Здание символизирует динамику и праздничную атмосферу, сохраняя связь с цирковыми традициями. Строительство запланировано во Мневниковской пойме — рядом со станциями метро «Мневники» и «Терехово».

3 марта Собянин пригласил жителей города проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка на платформе «Активный гражданин». В своем личном блоге Сергей Собянин рассказал, что мнение по поводу нового цирка уже высказали свыше 250 тыс. человек. По результатам голосования, свыше 73% респондентов проголосовали за то, что городу нужен современный цирк.

Помимо этого, горожанам предлагалось проголосовать, где будет располагаться новый цирк.

Ранее в Кремле не смогли оценить проект нового цирка в Москве.