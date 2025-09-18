На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал подумать над возвращением Волгограду прежнего названия

Путин: над возвращением Волгограду названия Сталинград нужно подумать
РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград. Об этом пишет ТАСС.

«Нужно подумать», — сказал российский лидер, комментируя соответствующую инициативу на встрече с лидерами фракций в Госдуме.

При этом глава государства отметил, что вопрос возвращения Волгограду прежнего названия необходимо решать на региональном уровне.

Общественное движение «Ветераны России» ранее направило обращение Путину с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград. По мнению активистов, возвращение к старому названию позволит привлечь в город больше туристов.

С аналогичной просьбой к Путину обратился и съезд Коммунистической партии РФ.

До этого президент России не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, но если так решит большинство жителей города.

Ранее Путин поддержал идею переименовать волгоградский аэропорт в «Сталинград».

