Суд в Узбекистане отправил в тюрьму мужчину за военную службу в Белгородской области

Суд в Узбекистане приговорил мужчину к 2 годам за контракт с Минобороны РФ
Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Наманганской области Узбекистана приговорил к 2 годам лишения свободы гражданина этой стран за заключение контракта с Минобороны России. Об этом сообщает издание Podrobno.uz со ссылкой на решение суда.

Мужчина признан виновным по статье «Наемничество» Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Согласно информации суда, в июне 2023 года 55-летний мужчина отправился на заработки в Россию, где через месяц подписал контракт с Минобороны РФ. Он проходил службу в Белгородской области, ремонтировал военную технику, в боевых действиях участие не принимал. В мае прошлого года фигурант был уволен по состоянию здоровья, после чего вернулся на родину, где позднее предстал перед судом.

Суд посчитал доказанным, что узбекистанец добровольно поступил на службу в Вооруженные силы России и участвовал в вооруженном конфликте. Приговор огласил судья Шухрат Худаяров.

Законодательство Узбекистана предусматривает наказание по статье «Наемничество» до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат наказание для бывших заключенных, нарушивших контракт с Минобороны.

