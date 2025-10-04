На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

Гусев: промышленное здание в Воронежской области повреждено из-за атаки БПЛА
Илья Питалев/РИА «Новости»

Промышленное здание получило повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили дроны в одном городском округе и трех районах. Никто из людей не пострадал.

«В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом — в частном домовладении посечена крыша хозпостройки», — говорится в заявлении.

Гусев подчеркнул, что в Воронежской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА.

В ночь на 4 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Брянской области. В Волгоградской области нейтрализовали 16 летательных аппаратов, в Курской области и Крыму — по 15, в Ростовской области — 11, в Воронежской области — 10. Восемь дронов уничтожили в Белгородской области, шесть — в Ленинградской области, четыре — в Калужской области, по два — над акваторией Черного моря и в Новгородской области, один — в Смоленской области.

Ранее в Ленинградской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

Атаки БПЛА на Россию
