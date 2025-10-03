Десятилетняя девочка оформила на мать кредит и отправила деньги мошенникам

В Златоусте десятилетняя девочка оформила на мать кредит, а затем отправила деньги аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 35-летняя местная жительница разрешила своей дочери играть в приложение на ее телефоне. Для получения робуксов, игровой валюты, девочка стала действовать по подсказкам «блогера» в зарубежном мессенджере. По указаниям мошенников школьница заходила в приложение банка-онлайн, вводила разные цифры и отправляла фотоотчет в чат. В результате она оформила на мать кредит на сумму в 235 тысяч рублей, не осознавая своих действий.

Когда женщина обнаружила виртуальную кредитную карту, с нее уже было списано свыше 95 тысяч рублей. Все сообщения о финансовых операциях оказывались в «корзине», а переписка несовершеннолетней с аферистами исчезла. Возбуждено уголовное дело.

