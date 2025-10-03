Юноша украл миллионы из сейфа дедушки, чтобы отдать мошенникам

В Нижнем Новгороде 19-летний юноша стал жертвой аферистов и намеревался передать им накопления дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратился пожилой житель Сормовского района. Мужчина рассказал, что из его сейфа пропали 3 млн рублей. Расследование показало, что к похищению может быть причастен 19-летний внук пенсионера. Юноша в этот момент направлялся на личном автомобиле во Владимир. Его остановили сотрудники ДПС и действительно обнаружили в его машине накопления дедушки.

Молодой человек рассказал, что стал жертвой мошенников, которые в течение дня запугивали юношу информацией о том, что его личные данные, включая профили на «Госуслугах», данные банковских счетов попали в руки злоумышленников, которые уже использовали их в противозаконных целях. В итоге мошенники убедили собеседника провести инвентаризацию наличных дома и провести их «декларацию».

После этого молодой человек забрал у дедушки деньги и направился во Владимир, где должен был отдать их на «экспертизу».

Нижегородцу помешали сотрудники полиции, которые остановили его авто, изъяли деньги и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» УК РФ.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенников с подтверждением паспорта голосом.