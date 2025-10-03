На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин напал на школьницу в лесу и надругался над ней

В Перми задержали обвиняемого в надругательстве над девочкой в лесу
СУ СК РФ по Пермскому краю

В Перми задержали мужчину, обвиняемого в надругательстве над 14-летней девочкой в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 сентября в лесном массиве вблизи Орджоникидзевского района города. Предварительно, ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина, применяя насилие, напал на незнакомую школьницу и надругался над ней. Девочке удалось оказать злоумышленнику сопротивление и убежать.

В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мать с отчимом шесть лет насиловали девочку в Москве.

