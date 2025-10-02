На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать с отчимом шесть лет насиловали девочку в Москве

В Москве осудили мать и отчима, которые шесть лет насиловали девочку
true
true
true
close
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Москве вынесли приговоры 36-летней матери и 47-летнему отчиму, которые шесть лет насиловали девочку. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Все происходило в период с сентября 2018 года по май 2024 года. Следствием установлено, что мать потерпевшей девочки совместно со своим сожителем систематически совершали в отношении ребенка противоправные действия сексуального характера.

В результате расследования, проведенного столичными следователями, были собраны неопровержимые доказательства вины обоих фигурантов. Допрошены свидетели, проведен комплекс необходимых следственных действий.

Московским судом вынесен приговор по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, половых сношениях с несовершеннолетней и развратных действиях. Мужчина приговорен к 24 годам колонии строгого режима, а женщина — к 20 годам колонии общего режима.

Ранее безработный петербуржец надругался над семилетней падчерицей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами