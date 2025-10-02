Мать с отчимом шесть лет насиловали девочку в Москве

В Москве осудили мать и отчима, которые шесть лет насиловали девочку

В Москве вынесли приговоры 36-летней матери и 47-летнему отчиму, которые шесть лет насиловали девочку. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Все происходило в период с сентября 2018 года по май 2024 года. Следствием установлено, что мать потерпевшей девочки совместно со своим сожителем систематически совершали в отношении ребенка противоправные действия сексуального характера.

В результате расследования, проведенного столичными следователями, были собраны неопровержимые доказательства вины обоих фигурантов. Допрошены свидетели, проведен комплекс необходимых следственных действий.

Московским судом вынесен приговор по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, половых сношениях с несовершеннолетней и развратных действиях. Мужчина приговорен к 24 годам колонии строгого режима, а женщина — к 20 годам колонии общего режима.

