В Союзе армян России назвали политическим приговор архиепископу Аджапахяну

Приговор, вынесенный архиепископу Армянской апостольской церкви Микаэлу Аджапахяну, демонстрирует отсутствие демократии в Армении и носит политический характер. Об этом РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.

«Очевидно, что решение суда за несколько месяцев до парламентских выборов имеет политическую подоплеку и связано с популярностью в народе принципиального и патриотичного архиепископа», – подчеркнул Абрамян.

По его словам, арест Аджапахяна является грубым нарушением всех духовно-нравственных ценностей.

Абрамян напомнил, что ранее архиепископ, отказался проводить панихиду в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна, таким образом выразив свое несогласие с его политикой, в том числе и в отношении церкви.

27 июня Аджапахян был взят под стражу. 3 октября суд приговорил архиепископа к двум годам лишения свободы. Власти Армении инкриминируют Аджапахяну призывы к свержению власти, сам иерарх настаивает на сфабрикованности этих обвинений.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.