На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Союзе армян России назвали политическим приговор архиепископу Аджапахяну

Союз армян России: арест архиепископа Аджапахяна имеет политическую подоплеку
true
true
true
close
president.am

Приговор, вынесенный архиепископу Армянской апостольской церкви Микаэлу Аджапахяну, демонстрирует отсутствие демократии в Армении и носит политический характер. Об этом РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.

«Очевидно, что решение суда за несколько месяцев до парламентских выборов имеет политическую подоплеку и связано с популярностью в народе принципиального и патриотичного архиепископа», – подчеркнул Абрамян.

По его словам, арест Аджапахяна является грубым нарушением всех духовно-нравственных ценностей.

Абрамян напомнил, что ранее архиепископ, отказался проводить панихиду в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна, таким образом выразив свое несогласие с его политикой, в том числе и в отношении церкви.

27 июня Аджапахян был взят под стражу. 3 октября суд приговорил архиепископа к двум годам лишения свободы. Власти Армении инкриминируют Аджапахяну призывы к свержению власти, сам иерарх настаивает на сфабрикованности этих обвинений.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами