В Армении помолились за арестованных священников и миллиардера

Верующие в Армении помолились за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна и миллиардера Самвела Карапетяна. Об этом сообщает канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви — первопрестольного святого Эчмиадзина.

Как отмечается в публикации, во время литургии прихожанам в Эчмиадзине, епархиальных церквях и монастырях республики предложили исполнить духовное песнопение за мир в Отечестве и незаконно лишенных свободы, в том числе за архиепископов и бизнесмена.

Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей страны, что вызвало недовольство премьера Никола Пашиняна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца

26 июня в Армении арестовали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта (в миру Вазген Галстанян). Следователи считают, что священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты в стране с целью захвата власти.

На следующий день на территории первопрестольного святого Эчмиадзина при задержании Аджапахяна произошла потасовка между силовиками и священниками. Против архиепископа тоже возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

Ранее Пашинян пообещал ненадолго отказаться от оскорблений.