Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы

Суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговорить <...> Аджапахяна к двум годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично выступил с призывом организовать досрочные выборы Католикоса всех армян, являющегося главой Армянской апостольской церкви (ААЦ). Соответствующее заявление политик разместил в одной из социальных сетей.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.