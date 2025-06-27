Архиепископа Армянской церкви задержали

В Армении архиепископа Аджапахяна задержали по делу о призыве к свержению власти

В Армении задержали главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна, который подозревается в публичных призывах к свержению власти в республике. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает РИА Новости.

По его словам, суд в течение 24 часов рассмотрит ходатайство об аресте священнослужителя.

Защитник также заявил, что обвинение его подопечному предъявили во время задержания.

27 июня в городе Вагаршапат, на территории первопрестольного святого Эчмиадзина — духовного центра Армянской апостольской церкви, произошла потасовка между силовиками и священниками. К резиденции католикоса всех армян Гарегина II были отправлены четыре спецподразделения. Сотрудники Службы национальной безопасности страны пытались задержать Аджапахяна, но священники и прихожане не позволили им это сделать.

Спустя некоторое время Аджапахян вышел к правоохранителям и выразил готовность проследовать за ними. Он заявил, что не представляет угрозы для Армении. Вместе с тем архиепископ отметил, что «главная угроза сидит в правительстве».

Позже силовики покинули территорию Эчмиадзина, «исходя из соображений безопасности».

В Следственном комитете Армении в связи с произошедшим заявили, что группа лиц воспрепятствовала деятельности правоохранителей. Против Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

Публичный конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. Глава армянского правительства утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

Ранее Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку после рождения ребенка.