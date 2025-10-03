На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московские врачи помогли девушке с редким синдромом щелкающей лопатки

В Москве врачи помогли девушке с редким синдромом щелкающей лопатки
Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи больницы Буянова помогли девушке с редким синдромом щелкающей лопатки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пациентка рассказала, что около двух лет назад ее стала беспокоить боль в левом плече, а при движении раздавался звук хруста, который был слышен на расстоянии. Обследование показало, что у девушки случился подлопаточный бурсит.

«Бурса — это небольшая полость, заполненная синовиальной жидкостью, которая служит для уменьшения трения между костями, мышцами и сухожилиями в области суставов», — рассказали специалисты учреждения.

Звуки, которые тревожили пациентку, возникли из-за процесса воспаления и рубцевания в мягких тканях между лопаткой и грудной клеткой.

«Московские травматологи удалили рубцовые ткани эндоскопическим путем, тем самым устранив патологию», — рассказали в учреждении.

Уже на следующий день девушка отметила, что ее состояние улучшилось.

Ранее московский врачи за полчаса вылечили 90-летнего пенсионера, годами страдавшего от варикоза.

