Московские врачи за полчаса вылечили 90-летнего пенсионера, годами страдавшего от варикоза

В Москве врачи помогли 90-летнему мужчине, годами страдавшему от варикоза
Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи больницы Ерамишанцева в Москве за 30 минут вылечили 90-летнего пенсионера, который годами мучился от варикоза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на тяжесть, отек и темные пятна на левой ноге. Пациент рассказал, что боролся с болезнью много лет. Медики провели обследование, которое подтвердило диагноз — варикозное расширение вен левой ноги. После этого мужчине сделали миниинвазивную операцию — эндовазальную лазерную коагуляцию большой подкожной вены слева под местной анестезией.

Врачи сообщили, что сразу после вмешательства, которое длилось всего 30 минут, пациент смог ходить без ограничений и радовался, что тяжесть в ноге прошла.

Ранее московские врачи спасли ребенка с желчным, набитым камнями.

