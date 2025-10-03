В Петербурге поймали сбежавшую из зоопарка птицу калао

Большого индийского калао, сбежавшего из Ленинградского зоопарка 30 сентября, наконец поймали. Об этом пресс-служба зоопарка сообщила в Telegram-канале.

Птицу-носорога Шанти специалисты смогли выловить лишь на четвертый день после побега.

На странице Ленинградского зоопарка подробно рассказали о поисках экзотической птицы. Все это время калао летала по Петроградскому району, пытаясь скрыться от постороннего шума среди деревьев на кладбище, но и здесь ей не давали покоя вороны. К лакомствам, оставленным специалистами, она притрагивалась очень осторожно, только убедившись, что рядом никого нет. Было применено даже пневматическое ружье с седативным препаратом, но и оно не сработало из-за ветра.

Руководство зоопарка благодарит всех, кто помогал в поисках птицы и предоставлял координаты ее нахождения.

30 сентября калао Шанти вылетела из летнего вольера во время его подготовки к зимнему содержанию и, предположительно, направилась в сторону Александровского парка.

