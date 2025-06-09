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В Ростовской области нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру

В ростовских Шахтах нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру по имени Сидней

В Ростовской области зоологи нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру по имени Сидней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя парка.

Собеседник агентства уточнил, что с животным все в порядке.

«Сейчас он затеял с нашими зоологами игру в листве, убегает от них вприпрыжку. Теперь мы его аккуратно ловим и будем возвращать», — сказал представитель зоопарка.

По его словам, Сиднея долго не могли найти, потому что он скрывался от жары в листве и кустах.

О том, что кенгуру сбежал из зоопарка, стало известно днем 9 июня. В учреждении посоветовали людям не приближаться к животному в случае встречи, но всем волонтерам, которые помогут в поисках, парк обещал подарить бесплатные билеты.

Зоопарк находится недалеко от города Шахты в Ростовской области. Как рассказала агентству РИА Новости директор по развитию парка Элеонора Моргунова, животное просто перепрыгнуло через забор ночью.

По ее словам, 90 человек всю ночь искали кенгуру с фонарями и факелами. Несмотря на это, животному все же удалось сбежать. В связи с инцидентом в парке началась поисково-спасательная операция, к которой присоединились ветеринары и зоологи.

Ранее в США кенгуру из Австралии избил сотрудника зоопарка.

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