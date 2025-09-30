Сотрудники Ленинградского зоопарка ищут сбежавшую птицу

Сотрудники Ленинградского зоопарка разыскивают большого индийского калао. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источников канала, птица вылетела из летнего вольера во время его подготовки к зимнему содержанию и, предположительно, направилась в сторону Александровского парка.

Сотрудники зоопарка сейчас ищут пернатого беглеца, описывая его как птицу с крупным желтым клювом и черно-белым оперением. Персонал просит всех, кто заметит калао, сообщить информацию о его местонахождении в зоопарк.

Летом в Ростовской области зоологи нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру по имени Сидней. Собеседник РИА Новости уточнил, что с животным все в порядке. По его словам, Сиднея долго не могли найти, потому что он скрывался от жары в листве и кустах.

Зоопарк находится недалеко от города Шахты в Ростовской области. Как рассказала агентству РИА Новости директор по развитию парка Элеонора Моргунова, животное просто перепрыгнуло через забор ночью.

