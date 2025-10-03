Суд отказал следствию в аресте фигуранта дела об отравлении в Ленобласти

Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении суррогатом в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте Александра Зинченко, фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя. Зинченко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий по 30.11.2025», — говорится в сообщении.

Мужчине запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пользоваться интернетом и почтой, а также общаться с другими участниками судебного процесса.

Отмечается, что при вынесении решения о мере пресечения суд учел состояние здоровья Зинченко и не согласился со следователем в том, что подсудимый якобы может уничтожить доказательства по делу.

О массовом отравлении людей в Ленобласти стало известно на прошлой неделе. По данным SHOT, число жертв трагедии достигло 44 человек. Еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них — в критическом состоянии.

Задержаны 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них — 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказывали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

