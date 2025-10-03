На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отказал следствию в аресте фигуранта дела об отравлении в Ленобласти

Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении суррогатом в Ленобласти
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте Александра Зинченко, фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя. Зинченко избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий по 30.11.2025», — говорится в сообщении.

Мужчине запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пользоваться интернетом и почтой, а также общаться с другими участниками судебного процесса.

Отмечается, что при вынесении решения о мере пресечения суд учел состояние здоровья Зинченко и не согласился со следователем в том, что подсудимый якобы может уничтожить доказательства по делу.

О массовом отравлении людей в Ленобласти стало известно на прошлой неделе. По данным SHOT, число жертв трагедии достигло 44 человек. Еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них — в критическом состоянии.

Задержаны 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них — 78-летний житель Ленобласти, который уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказывали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

Ранее глава Карелии прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами