Число жертв отравления самогоном в Ленобласти увеличилось

SHOT: число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 44 человек
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем возросло до 44 человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, еще четверо пострадавших находятся в больницах, трое из них — в критическом состоянии.

На прошлой неделе в рамках расследования дела о распространении смертельно опасного алкоголя задержали 14 человек, трое из которых арестованы на два месяца. Трагедия уже вошла в десятку крупнейших случаев массового отравления спиртным в современной истории России.

Правоохранители после трагедии задержали 78-летнего жителя Ленобласти и 60-летнего педагога. Первый уже привлекался к ответственности за незаконную продажу алкоголя, но тогда он получил только штраф. По словам соседей, стоимость суррогата была ниже, чем в официальных точках, многие брали у него алкоголь, но платили позже.

Ранее у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.

