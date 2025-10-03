На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура попросила 3,5 года для «ведьмы» Алены Полынь

Прокуратура попросила 3,5 года для «ведьмы» Полынь, обвиняемой в экстремизме
true
true
true
close
alenapolyn.com

Прокуратура попросила суд приговорить к 3,5 годам колонии руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (она же - Алена Полынь). Об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости.

«Прошу назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал представитель гособвинения.

Помимо лишения свободы, обвинение также просит запретить Суликовой заниматься публикацией контента в интернете в течение двух лет.

По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023-го подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу — книгу «Мое имя Полынь», содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также публиковала в своих социальных сетях видео с высказываниями, унижающими чувства верующих.

После этого женщина по договору с издательством выпустила произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги продавались на одном из маркетплейсов.

Ранее суд признал разработчика российских суперкомпьютеров виновным в финансировании экстремизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами