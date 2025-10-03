Прокуратура попросила 3,5 года для «ведьмы» Алены Полынь

Прокуратура попросила 3,5 года для «ведьмы» Полынь, обвиняемой в экстремизме

Прокуратура попросила суд приговорить к 3,5 годам колонии руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (она же - Алена Полынь). Об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости.

«Прошу назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал представитель гособвинения.

Помимо лишения свободы, обвинение также просит запретить Суликовой заниматься публикацией контента в интернете в течение двух лет.

По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023-го подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу — книгу «Мое имя Полынь», содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также публиковала в своих социальных сетях видео с высказываниями, унижающими чувства верующих.

После этого женщина по договору с издательством выпустила произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги продавались на одном из маркетплейсов.

