Дело «ведьмы» Алены Полынь направили в суд

В Ивантеевский городской суд направили уголовное дело в отношении автора литературного произведения, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности «ведьмы» Алены Полынь (Елена Суликова — настоящее имя). Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

В публикации говорится, что в отношении Полынь утверждено обвинительное заключение по статьям о возбуждении ненависти либо вражды, а также о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023-го подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу — книгу «Мое имя Полынь», содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также публиковала в своих социальных сетях видео с высказываниями, унижающими чувства верующих.

После этого женщина по договору с издательством выпустила произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги продавались на одном из маркетплейсов.

«Вину в совершении преступления обвиняемая не признала», — говорится в сообщении.

Летом 2024 года в подмосковном Пушкино задержали главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Полынь. Ее обвинили в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

6 июня во время судебного заседания у женщины случился припадок — она несколько раз ударилась головой о железные прутья решетки для задержанных, после чего упала в обморок. Подробнее о судьбе Полынь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве в суд передали дело журналистки «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Таратуты.