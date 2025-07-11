Суд признал разработчика российских суперкомпьютеров виновным в финансировании экстремизма

Суд оштрафовал члена РАН Абрамова на 150 тысяч рублей за поддержку экстремизма

Суд в Переславле оштрафовал члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова на 150 тыс. рублей по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

»... суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурор запросил для фигуранта штраф в размере 450 тыс. рублей. В свою очередь, сторона защиты настаивала на вынесении оправдательного приговора.

Уголовное дело в отношении Абрамова возбудили в апреле 2024 года. Его обвиняли по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за финансирование экстремистского сообщества или экстремистской организации и может наказываться крупным штрафом либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Абрамов — специалист в области системного программирования и IT, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов суперкомпьютеров семейства «Скиф» I и II ряда.

Ранее жительницу Кировской области обвинили в финансировании экстремистов.