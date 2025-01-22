Экономист рассказал, что делать при трудностях с погашением кредита

Привлекательность кредитов сегодня заметно снизилась на фоне высокой ключевой ставки и ужесточения условий. Решаются на потребкредиты все меньше россиян, а многие из тех, кто оформил займ до изменений рынка, столкнулись с трудностями его погашения, рассказал экономист, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. До просрочек лучше не доводить, своевременно обратившись в банк, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Просрочка по уплате процентов по любому розничному кредиту чревата, как минимум, плохой кредитной историей и понижением персонального кредитного рейтинга — в дальнейшем такому человеку получить займ будет сложнее. Если средств для погашения у заемщика нет, то он может стать банкротом, а при неблагоприятном сценарии ему грозит дефолт по кредиту с взысканием задолженностей через суд, предупредил эксперт. Он напомнил, что банки могут пойти навстречу заемщику, главное — своевременно сообщить им о трудностях.

«Лучше не доводить дело до подобных последствий и, при возникновении любых трудностей с обслуживанием кредита, обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами», — посоветовал экономист.

В целом количество выданных россиянам потребкредитов резко сократилось с конца 2024 года. К такому охлаждению рынка привела жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, а значит, такая ситуация сохранится и в этом году. Кредиты предоставлять банки будут только тем, кто имеет хороший рейтинг и историю, а также показатель долговой нагрузки, соответствующий приемлемым значениям, заключил экономист.

Напомним, по статистике ЦБ следует, что общая сумма процентов по невыплаченным кредитам, которые начислили россиянам на 1 декабря 2024 года, достигла 607,8 млрд рублей. Объем начисления задолженности в прошлом году рос рекордными за четыре года темпами: с января 2024 года показатель вырос на 22,2%, а за 2023 год рост составлял 8,5%.

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