В Ульяновске арестовали обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве жены и двух дочерей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил ульяновца под арест на два месяца.

Фигурантом уголовного дела мужчина стал после того, как в квартире одного из домов обнаружили тела женщины и двоих ее детей четырех и пяти лет.

По данным Telegram-канала Baza, к семье пришла бабушка, дверь ей открыл отец семейства с окровавленными руками.

Сообщается, что мужчина пристрастился к азартным играм, что привело к конфликтам с женой и финансовым трудностям в семье. Фигурант уголовного дела постоянно занимал деньги, до 50 тысяч рублей в неделю.

По одной из версий, в день инцидента обвиняемый мог сорваться из-за очередной ссоры с супругой. При этом пара никогда не ругалась на людях. Многие верили, что у влюбленных все хорошо.

