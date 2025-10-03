В Ульяновске арестовали обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей

В Ульяновске подозреваемого в убийстве жены и детей отправили под арест

В Ульяновске суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве жены и двух дочерей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил ульяновца под арест на два месяца.

Фигурантом уголовного дела мужчина стал после того, как в квартире одного из домов обнаружили тела женщины и двоих ее детей четырех и пяти лет.

По данным Telegram-канала Baza, к семье пришла бабушка, дверь ей открыл отец семейства с окровавленными руками.

Сообщается, что мужчина пристрастился к азартным играм, что привело к конфликтам с женой и финансовым трудностям в семье. Фигурант уголовного дела постоянно занимал деньги, до 50 тысяч рублей в неделю.

По одной из версий, в день инцидента обвиняемый мог сорваться из-за очередной ссоры с супругой. При этом пара никогда не ругалась на людях. Многие верили, что у влюбленных все хорошо.

