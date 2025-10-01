Руки были в крови: отца подозревают в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске

СК показал видео с места расправы над матерью и ее детьми в Ульяновске

Маму с двумя маленькими детьми жестоко убили в Ульяновске. Их тела обнаружила бабушка: она пришла проведать семью, а дверь в квартиру открыл ее сын, весь в крови. Следователи подозревают в убийстве отца семейства. Сообщается, что он страдал лудоманией и вогнал родных в долги, из-за этого часто ругался с женой. Что известно об убийстве — в материале «Газеты.Ru».

В Ульяновске в одной из квартир многоэтажного жилого дома обнаружили убитыми 27-летнюю женщину и двух ее малолетних дочек, четырех и пяти лет. Как сообщает Telegram-канал Baza, первой тела нашла бабушка, которая пришла навестить внучек. Ее сын — отец семейства — открыл дверь перепачканный в крови и сначала заявил, что на семью напали неизвестные — а он храбро пытался защитить родных.

Прибывшие на место полицейские возбудили дело об убийстве двух и более лиц. На телах жертв обнаружили множественные ножевые ранения. Практически сразу же следователи начали рассматривать версию о причастности к расправе главы семейства.

«Предварительно установлено, что 1 октября в одной из квартир дома №22 по бульвару Киевскому 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей, после чего нанес себе резаные раны предплечий. Последствия преступления были обнаружены матерью подозреваемого», — сообщили в управлении СК РФ.

Предположительно, он пытался покончить с собой, но после оказания медицинской помощи его задержали и доставили в следственный отдел по Заволжскому району. Возможное наказание по статье об убийстве нескольких человек — вплоть до пожизненного заключения.

Telegram-канал СК РФ распространил видеозапись с места преступления. В комнате разбросаны вещи и одежда. В кадре видна ванна, заполненная красной жидкостью, похожей на кровь.

Любил азартные игры

Мотив и другие обстоятельства преступления пока устанавливает следствие, однако в СМИ появилась информация об игровой зависимости подозреваемого.

По данным Baza, 27-летний мужчина страдал лудоманией — болезненным пристрастием к азартным играм, из-за чего у него часто происходили конфликты с женой.

Подозреваемый работал в компании по установке пластиковых окон, но денег постоянно не хватало из-за того, что он проигрывал их в онлайн-казино.

«Влезал в долги и занимал до 50 тысяч в неделю, каждый раз надеясь «отбить» потерянные суммы. На этой почве с супругой регулярно возникали ссоры», — отмечает Baza.

Схожую версию излагает Telegram-канал SHOT: по его данным, мужчина «был постоянным клиентом контор микрозаймов».

«Лудоман постоянно оформлял заявки на кредиты — на 10, 15 и 30 тысяч рублей, но ему часто отказывали. За последние пару лет он пытался взять займов минимум на 300 тысяч рублей», — отмечает SHOT.

Об этом же со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет и ТАСС.

Ссылаясь на знакомых семьи, SHOT отмечает, что супруги никогда не ругались на публике и внешне производили впечатление вполне счастливой и благополучной семьи.

«По одной из версий, он мог сорваться из-за критики жены, которая была недовольна, что супруг спускает все деньги на ставки. Он расправился с ними кухонным ножом в порыве ярости», — пишет SHOT.

По его данным, нападавший в момент убийства не был пьяным.

Издание 73online.ru опросило соседей семьи. По их словам, супруги переехали в дом 2–3 года назад. Некоторые из соседей отметили, что в последнее время стали замечать за мужчиной странное поведение — «ходил небритый и неопрятный».

«Слышала ночью, как они ругались, а потом он сказал: «Прости, любимая». И потом настала тишина», — сказала изданию очевидица.