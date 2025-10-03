На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минимальную пенсию россиян предложили повысить до 35 тысяч рублей

Депутат Никитин предложил повысить минимальные пенсии россиян до 35 тыс. рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Страховые пенсии по старости в России нужно повысить минимум до 35 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тыс. рублей. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию. И экономика получит подпитку: вырастет спрос, а за ним и предложение. Повышение минимальной страховой пенсии по старости улучшит демографическую ситуацию. Высвобожденное от работы время пенсионеры смогут посвящать внукам, передавать и прививать традиционные ценности», — отметил Никитин.

Он добавил, что в России проживает почти 41 млн пенсионеров, в том числе 8 млн продолжают работать. Неработающие пенсионеры в среднем получают от государства страховые выплаты в размере 25,8 тыс. рублей в месяц, работающие — около 22,1 тыс. рублей, уточнил депутат. При этом минимальный размер страховой пенсии по старости остается ключевым ориентиром для оценки достаточности выплат.

По его словам, реализация предложения приведет к дополнительным тратам в размере 453 млрд рублей в месяц или 5,43 трлн в год. По мнению Никитина, часть средств может быть получена после проведения масштабной ревизии работы Социального фонда России и оптимизации его деятельности. Только в прошлом году бюджет фонда был исполнен с профицитом почти в 555 млрд рублей, подчеркнул экономист.

Дополнительные средства на повышение пенсий можно взять из бюджета, рекомендовал Никитин. По его словам, для этого партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает отменить возврат НДС для экспортеров сырья, распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовую и банковскую отрасли, а также повысить ставку НДФЛ для россиян, которые получают более 500 млн рублей в год. По предварительным оценкам, эти меры в сумме принесут дополнительно около 9 трлн рублей каждый год, заключил депутат.

Ранее в Госдуме объяснили, у кого из россиян вырастут пенсии до конца 2025 года.

