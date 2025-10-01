Мужчина год хранил тело женщины в холодильнике для кимчи и общался вместо нее с семьей

Кореец убил сожительницу и год хранил ее тело в холодильнике для кимчи

В городе Кунсан 40-летний мужчина арестован за убийство своей партнерши и сокрытие ее в холодильнике, пишет Korea Times.

По версии следствия, 20 октября 2024 года он задушил женщину во время ссоры из-за неудачных инвестиций: та одолжила ему около $36,5 тыс., из которых он потерял почти всю сумму.

Чтобы скрыть преступление, мужчина купил отдельный холодильник для кимчи и поместил туда тело, завернув его в мешок. Вcе это время он платил аренду квартиры жертвы, пользовался ее телефоном и отправлял сообщения родственникам, делая вид, что она жива. Когда семья просила поговорить голосом, он придумывал отговорки — например, что она «слишком занята».

Кроме того, кореец заставлял другую женщину, с которой жил параллельно более 10 лет, выдавать себя за жертву по телефону, а за сотрудничество обещал деньги.

Преступление вскрылось только спустя год, когда та самая женщина заподозрила неладное и рассказала о признании мужчины своей сестре. Родственники обратились в полицию, и при обыске в квартире в холодильнике нашли замороженное тело.

Теперь подозреваемый под арестом, его счета и кредиты проверяются — оказалось, что он продолжал брать займы на имя убитой. Национальная служба судебной экспертизы проводит вскрытие, чтобы точно установить причину смерти.

