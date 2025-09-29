На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Канаде белый и черный медведи устроили драку

В Канаде туристы из Исландии засняли драку белого и черного медведей
Jon Sigurdsson

Туристы из Исландии стали очевидцами схватки белого и черного медведей в северной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об сообщает телеканал CBC.

Туристы отправились в путешествие по северным районам Лабрадора, где обитают белые медведи. Они стали свидетелями того, как медведица с медвежонком кормились тушей тюленя.

Вскоре к ним присоединились другие медведи. Внезапно появился черный медведь. Между ним и одной из медведиц завязалась драка. Черный медведь был вынужден отступить. Туристы успели снять это на видео.

Йон Сигурдссон, один из туристов, рассказал, что раньше слышал истории о встречах людей с белыми и черными медведями в дикой природе, но доказательств этому не было. Теперь, когда появились фотографии, многие сомневаются в их подлинности, полагая, что снимки сделаны с помощью искусственного интеллекта.

До этого в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Ранее в Иркутской области медведь гулял у детского сада и забрался на крышу дома.

