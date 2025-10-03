К 2030 году ИИ вытеснит людей минимум из 300 млн профессий

Искусственный интеллект стремительно осваивает любые профессии, базирующиеся на алгоритмах. С учетом этих тенденций к 2030 году он охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров, рассказал в пресс-центре НСН руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ «Hi-Tech Anatomy» Сергей Журавлев.

«Искусственным интеллектом будут вытесняться простые алгоритмические действия, которые легко заменить. ИИ алгоритмы щелкает очень быстро. Это бухгалтеры, юристы, кассиры, секретари. Стандартные работы будут делегированы очень быстро», — предупредил эксперт.

Журавлев добавил, что в числе тех, кто к этому времени точно покинет рынок труда, будут и водители. Он напомнил, что беспилотные машины сегодня активно выводят на дороги, в том числе это делает американский предприниматель Илон Маск. Это значит, что без работы останется огромное количество людей — это ставит мир на порог серьёзной революции.

«Примитивный труд уйдёт, будет востребован креатив», — заключил эксперт.

До этого стало известно, что американские компании сократили наем выпускников колледжей и университетов на позиции начального уровня, предпочитая использовать вместо них ИИ. Если раньше выпускники работали за небольшую плату, проводя несколько лет в компании за небольшую зарплату ради обучения, получения опыта и последующего закрепления на рынке труда, то теперь ИИ может разрушить этот негласный договор между работодателями и молодыми специалистами.

Ранее владение ИИ-технологиями назвали ключевым навыком для специалистов в будущем.