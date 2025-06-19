Сбер прогнозирует изменения на рынке труда из-за ИИ

На рынке труда произойдут кардинальные изменения под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). Таким прогнозом на панельной сессии Петербургского международного экономического форума «Кооперация университетов и индустрии для достижения целей технологического лидерства» поделился старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

«На практике специалистов, которые не умеют пользоваться искусственным интеллектом, замещают люди, у которых такие навыки есть. Не искусственный интеллект заменит человека, а человек, умеющий пользоваться ИИ, заменит того, кто не умеет. Мы уже видим, как специалисты, владеющие этими технологиями, вытесняют тех, кто отстает», — отметил он.

По словам Меньшова, массовое внедрение современных образовательных программ необходимо для сохранения технологического лидерства России в условиях глобальной трансформации рынка труда. Он подчеркнул, что в Сбере уделяют повышенное внимание обучению работе с ИИ. Так, на текущую программу цифровой грамотности для преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ (ПИШ), подготовленную СберУниверситетом, записались 2500 человек.

В Сбере отметили, что инвестиции в образование являются стратегически важными для развития всей экономики страны. Хотя отдельные программы могут иметь коммерческую составляющую, банк заинтересован в создании устойчивой экосистемы подготовки кадров для цифровой эпохи. При этом в IT-секторе уже наблюдается перепроизводство junior-специалистов при стабильном спросе на middle- и senior-уровень.

«Нам предстоит решить сложную задачу — научиться растить из «джунов» специалистов более высокого уровня, когда простую работу уже выполняет искусственный интеллект. Это вызов для всей системы образования», — подчеркнул Меньшов.