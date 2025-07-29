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В США сократили трудоустройство выпускников колледжей из-за ИИ

WSJ: ИИ разрушает рынок труда для выпускников колледжей в США
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Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Американские компании сократили наем выпускников колледжей и университетов на позиции начального уровня, предпочитая использовать вместо них искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, руководители хотят сосредоточиться на поиске более опытных специалистов. В течение многих лет, по данным журналистов, выпускники работали за небольшую плату, проводя несколько лет в компании за небольшую зарплату ради обучения, получения опыта и последующего закрепления на рынке труда.

Авторы публикации добавили, что появление ИИ может разрушить этот негласный договор между работодателями и выпускниками. Из-за сокращения найма молодых специалистов компании снижают количество сотрудников, которые будут готовы занять руководящие позиции через 5 — 10 лет, отметили в WSJ.

До этого директор по персоналу агентства digital-маркетинга RTA Ольга Бахтина заявила, что в ближайшие 10–15 лет искусственный интеллект не заменит специалистов по HR. По ее словам, ИИ не справится с оценкой soft skills, лидерского потенциала и конфликтных кейсов кандидата. Она отметила, что ИИ может навредить, если использовать его без настройки или без человеческой проверки.

Ранее стало известно, что Chat GPT может раскрыть переписки пользователей с ИИ по требованию суда.

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