Россиянам рассказали о схеме мошенников с подтверждением паспорта голосом

Мошенники пытаются обманом получить деньги граждан РФ, убеждая их голосом назвать номер паспорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В полиции рассказали, что путем такой манипуляции преступники совершают «ложную атаку», после которой другой мошенник заявляет жертве, что ее аккаунт был взломан через «голосовую верификацию», а деньги на счетах находятся под угрозой.

«Новый способ заставить паниковать — убедить гражданина «подтвердить номер паспорта голосом. <...> Такой процедуры <...> не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно», — объяснили в МВД.

Правоохранители посоветовали не вестись на подобные вымышленные угрозы.

До этого в МВД рассказывали, что мошенники стали рассылать арендаторам сообщения с просьбой перечислить оплату за жилье по новым реквизитам. После перевода средств связь с псевдоарендодателями прекращается.

Ранее стало известно, что количество мошеннических звонков пожилым людям в России выросло в 2,6 раза.