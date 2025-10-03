Россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию

Рост цен на сахар и кондитерские изделия ближе к Новому году составит минимум 10%, считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. В беседе с 360.ru он объяснил это множеством объективных факторов, отметив, что для россиян это будет хорошим поводом перейти на стевию и прочие сахарозаменители.

По словам специалиста, на протяжении долгого времени в России был избыточным урожай свеклы, что сказалось на производстве сахара и на экспорте. Сейчас прогнозируется стадия подорожания, на фоне чего минимум на 10% вырастут в цене сахаросодержащие конфеты, кондитерские изделия и прочие продукты.

«При этом я не учитываю другие факторы: рост тарифов, рост стоимости топлива, который произошел на наших глазах», — добавил Колташов.

Он пояснил, что на конечной стоимости товаров сказывается множество факторов, подчеркнув, что НДС не повысится только на базовые продукты – его планируют удержать как раз на уровне 10%.

«Но если оценивать это с точки зрения перспективы, то это хороший сигнал начать отказываться от сахара и заменять его на стевию, то есть на природный сахарозаменитель», — считает экономист.

Сахар считается дешёвым видом удовольствия, который вреден для здоровья, в том числе для зубов, а также опасен на фоне наблюдаемой сегодня эпидемии ожирения из-за доступности сладостей, подчеркнул эксперт. Он призвал сделать шаг в сторону укрепления здоровья населения, снизив НДС на более полезные продукты с сахарозаменителями, что, по его мнению, позволит им уверенно конкурировать с вредными сладостями.

Напомним, накануне сообщалось, что в России в ближайшие месяцы ожидается значительный рост цен на сахар. По данным Telegram-канала Mash, стоимость килограмма продукта может вырасти примерно на 20% — с нынешних 68 рублей до 81 рубля. Причиной называют неурожай сахарной свеклы в ключевых регионах-производителях — Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Урожайность в 2025 году снизилась на 25%.

Ранее врач предупредила, что продукты с сахарозаменителями могут спровоцировать рак.