в Калифорнии локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в городе Эль-Сегундо в Калифорнии локализовано. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Пожар локализован, опасности для жителей Эль-Сегундо и соседних районов нет», — сказал представитель местных властей Холли Митчелл.

Очевидцы рассказывали, что ударная волна от взрыва была похожа на небольшое землетрясение. Эвакуации не было, однако жителям рекомендовали оставаться в помещениях. По информации СМИ, превышения уровня вредных веществ в атмосфере на данный момент не зафиксировано.

Мэр города Эль-Сегундо Крис Пиментел также говорил, что огонь не распространился за пределы территории НПЗ. Все сотрудники предприятия были найдены, добавил чиновник.

6 сентября в городе Ньюбург в американском штате Индиана произошел взрыв на химическом заводе. Телеканал 14News сообщил, что у здания предприятия вспыхнули химикаты. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, а также специалисты по борьбе с опасными веществами.

Ранее в самом известном винодельческом регионе США произошли природные пожары.