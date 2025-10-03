В США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Los Angeles Times: взрыв с последующим возгоранием произошел на НПЗ в Калифорнии

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Эль-Сегундо, расположенном в американском штате Калифорния. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По данным журналистов, ЧП произошло вечером 2 октября на заводе компании Chevron. Причина инцидента пока не установлена.

Как рассказала глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл, сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар. Она подчеркнула, что никакой информации о пострадавших не поступало, и в данный момент «нет причин для беспокойства в близлежащих районах».

Мэр города Эль-Сегундо Крис Пиментел также заявил, что огонь не распространился за пределы территории НПЗ. Все сотрудники предприятия были найдены, добавил чиновник.

6 сентября в городе Ньюбург в американском штате Индиана произошел взрыв на химическом заводе. Телеканал 14News сообщил, что у здания предприятия вспыхнули химикаты. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, а также специалисты по борьбе с опасными веществами.

Ранее в самом известном винодельческом регионе США произошли природные пожары.