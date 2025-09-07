На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США прогремел взрыв на заводе с опасными веществами

На химзаводе в Ньюбурге начался пожар после взрыва
В США прогремел взрыв на химическом заводе в штате Индиана. Об этом сообщает 14News.

Телеканал передает, что о происшествии в городе Ньюбург стало известно накануне в 14:42 (21:42 мск). У здания завода вспыхнули химикаты. Жителей окрестностей попросили не приближаться к предприятию, оставаться в помещениях и закрыть окна. Дорогу у завода закрыли для автомобилей. На место происшествия прибыли специалисты по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчетов.

В начале июля в Нидерландах на заводе FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции внутри грузовика случился взрыв. Инцидент произошел, когда используемые для очистки оборудования азотная и соляная кислоты вступили в реакцию внутри транспортного средства. После взрыва появилось оранжевое токсичное облако. Из-за содержания опасных веществ оно могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали завод и перекрыли дороги.

Ранее вспыхнул самый длинный угольный конвейер в России.

