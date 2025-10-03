Эндокринолог назвала опасные для сердца продукты

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала в интервью RT, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли могут быть опасны для сердца.

По ее словам, употребление жирной пищи — такой как фастфуд, кондитерские изделия и жирные сорта мяса — может приводить к повышению уровня «плохого» холестерина и образованию бляшек в сосудах. При этом соки, газированные напитки, сладости и выпечка из-за высокого содержания добавленного сахара повышают риск развития ожирения.

Белоусова также указала, что потребление продуктов с высоким содержанием соли повышает риск повышения артериального давления. К таким продуктам она отнесла полуфабрикаты, колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы и другие снеки. По словам эксперта, при заболеваниях сердца полезны продукты, богатые клетчаткой и микроэлементами, особенно калием и магнием.

До этого врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что стресс является не просто совокупностью ментальных переживаний, а сосудистой реакцией организма, которая может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца. Среди основных симптомов опасной нагрузки на сердце, которое постепенно перестает справляться со стрессом, он выделил такие, как сжимающая боль за грудиной, резкая одышка и падение артериального давления.

