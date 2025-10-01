На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал главные симптомы приближающегося из-за стресса инфаркта

Кардиолог Конев: одна из самых опасных форм стресса – это спазм сосудов
Shutterstock/FOTODOM

Стресс – это не просто ментальные переживания, а сосудистая реакция организма, которая может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца. Одна из наиболее его опасных форм – это спазм сосудов, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Если спазм сосудов произошёл на фоне уже существующего у человека хронического процесса – например, атеросклероза, то это может закончиться закупоркой сосудов и формированием тромба, предупредил врач.

«Тромб в коронарных артериях приводит к некрозу сердечной мышцы, что и является инфарктом», — пояснил кардиолог.

Среди основных симптомов опасной нагрузки на сердце, которое постепенно перестаёт справляться со стрессом, он выделил такие, как сжимающая боль за грудиной, резкая одышка и падение артериального давления. При подобных признаках важно срочно обратиться к врачу, так как в противном случае избежать серьёзных последствий не получится, подчеркнул Конев.

Предотвратить подобные состояния можно с помощью эмоциональной стабильности и поддержания здорового образа жизни. Так, хотя сегодня это непросто, следует постараться по возможности избегать стрессовых ситуаций, отметил кардиолог. Важно также поддерживать здоровый сон, полноценно отдыхать и питаться.

«Всё это снижает уровень гормонов стресса и помогает поддерживать работу сердца», — заключил врач.

До этого доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Колесникова рассказала «Газете.Ru», что боль в груди – это один из ключевых симптомов инфаркта миокарда, но иногда он может проявляться неспецифическими признаками. Например, тошнотой, болью в спине или челюсти и повышенной потливостью. Если боль длится более 30 минут, это повод срочно вызвать скорую помощь. Также необходимо незамедлительно обратиться за помощью, если интенсивность болевого приступа стала нарастать в последнее время, такие приступы участились, или снизилась эффективность принимаемых для снятия приступа препаратов, подчеркнула специалист.

Ранее врач объяснила, почему мужчинам особенно угрожают инсульт и инфаркт.

