Во Владивостоке произошел пожар у колеса обозрения

Во Владивостоке загорелось кафе возле колеса обозрения на набережной

Во Владивостоке произошел пожар возле колеса обозрения на набережной Спортивной гавани. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Приморского края.

По информации ведомства, на улице Батарейной произошло возгорание кафе. Пожарные прибыли на место через четыре минуты после поступления сообщения об инциденте.

Сейчас сотрудники МЧС России тушат пожар на площади около 150 квадратных метров.

