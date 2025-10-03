На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке произошел пожар у колеса обозрения

Во Владивостоке загорелось кафе возле колеса обозрения на набережной
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке произошел пожар возле колеса обозрения на набережной Спортивной гавани. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Приморского края.

По информации ведомства, на улице Батарейной произошло возгорание кафе. Пожарные прибыли на место через четыре минуты после поступления сообщения об инциденте.

Сейчас сотрудники МЧС России тушат пожар на площади около 150 квадратных метров.

1 октября в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа, из-за чего пострадали четыре человека.

16 сентября несколько взрывов, вызванных использованием газового оборудования, произошли вблизи административных зданий во Владивостоке. По данным антитеррористической комиссии Приморского края, утром у въезда в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) было замечено скопление пожарной и другой спецтехники экстренных служб. Причиной стала ситуация в районе административных зданий с автопарковками.

Ранее в Челябинской области загорелся мебельный цех.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами