В Челябинской области загорелся мебельный цех

МЧС: спасатели тушат пожар в мебельном цехе под Челябинском
Shutterstock

В Челябинской области в поселке Чурилово загорелся мебельный цех. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия, а к цеху направлены дополнительные силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения огня.

Накануне в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа. Предварительно сообщалось о четырех пострадавших. Пожара после взрыва не последовало. В результате ЧП в заведении были выбиты стекла.

До этого в результате взрыва бытового газа в туристическом кафе, которое находится в карельском городе Сортавала, случился пожар. В результате инцидента в не работавшем на тот момент кафе один человек получил ожог руки.

Ранее в Мадриде произошел взрыв в кафе.

