В Госдуме предложили сделать платную доставку документов из МФЦ

Вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко направили предложение ввести платную доставку документов из многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщил ТАСС.

Авторы инициативы — депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин.

Пилотный проект по платной доставке готовых документов реализуется в Московской области с 2020 года. В Москве курьерская доставка документов осуществляется через портал mos.ru. В Рязанской и Кировской областях этим занимается Почта России и региональные операторы.

В письме подчеркивается, что курьерская доставка позволяет повысить доступность государственных и муниципальных услуг, особенно для граждан с ограниченной мобильностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми и жителей отдаленных территорий.

«Считаем необходимым закрепить право граждан и юридических лиц всех субъектов Российской Федерации пользоваться услугой курьерской доставки готовых документов из МФЦ», — заявили депутаты.

Они добавили, что появление единых правил предоставления этой услуги позволит создать равные условия для всех граждан страны, сократит нагрузку на МФЦ и повысит качество обслуживания.

