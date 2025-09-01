В Москве стартовал эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

С 1 сентября трудовые мигранты, прибывающие в Московский регион из безвизовых стран, обязаны установить мобильное приложение «Амина» и указать в нем свое место пребывания, а также разрешить отслеживать геолокацию. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов.

Приложение «Амина» доступно для скачивания на смартфонах, работающих на системе Android (версии для iOS пока нет). Если мигрант в течение трех дней не будет передавать геолокацию, то это станет поводом снять его с миграционного учета и включить в реестр контролируемых лиц. Кроме того, у нарушителя могут заблокировать банковские карты и СИМ-карты, а также депортировать.

Отмечается, что в случае переезда в другие регионы России учет будет вестись по старым правилам через МФЦ. Ожидается, что новый порядок сократит число случаев коррупции в сфере миграционного учета. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который запрещает несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей. Авторы инициативы отметили, что бывают ситуации, когда ребенок, нарушив режим пребывания, в том числе сроки, находится в РФ без законных представителей. По их словам, в некоторых случаях подростки прибывали в Россию формально на учебу, а на деле находились в поисках работы.

Ранее в Госдуме предложили сделать платным образование в школах и техникумах для детей мигрантов.