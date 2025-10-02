Избитая модель уехала из России из-за угроз экс-министра Подмосковья

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, уехала из России из-за его новых угроз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, она была вынуждена срочно уехать из РФ с ребенком.

Она также опубликовала запись, которая была сделана во время заседания по продлению Хубутии меры пресечения. Во время слушаний он попросил «передать, что у него еще много топоров».

«Опять все бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин «ХМ». <…> Я устала жить в страхе и бояться за свою жизнь. P.S. Всем, кто «кричит» о его порядочности и адекватности, защищая, — слушайте запись», — рассказала Ван.

В мае Хубутия признался, что напал с топором на свою бывшую возлюбленную Ван. Он заявил, что раскаивается в произошедшем. Мужчину арестовали на два месяца, а дело переквалифицировали в покушение. До этого Хубутия всячески отрицал свою причастность, утверждая, что в момент преступления находился за границей. Ван же заявила, что ее няня работала на бизнесмена и помогала ему скрыть улики.

Ранее бизнесмену Хубутии продлили домашний арест по делу о нападении с топором на женщину.