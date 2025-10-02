На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Избитая модель уехала из России из-за угроз экс-министра Подмосковья

Избитая модель Ван уехала из России из-за угроз экс-министра Подмосковья Хубутии
true
true
true
close
Осторожно: Собчак/YouTube/РИА Новости

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, уехала из России из-за его новых угроз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, она была вынуждена срочно уехать из РФ с ребенком.

Она также опубликовала запись, которая была сделана во время заседания по продлению Хубутии меры пресечения. Во время слушаний он попросил «передать, что у него еще много топоров».

«Опять все бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин «ХМ». <…> Я устала жить в страхе и бояться за свою жизнь. P.S. Всем, кто «кричит» о его порядочности и адекватности, защищая, — слушайте запись», — рассказала Ван.

В мае Хубутия признался, что напал с топором на свою бывшую возлюбленную Ван. Он заявил, что раскаивается в произошедшем. Мужчину арестовали на два месяца, а дело переквалифицировали в покушение. До этого Хубутия всячески отрицал свою причастность, утверждая, что в момент преступления находился за границей. Ван же заявила, что ее няня работала на бизнесмена и помогала ему скрыть улики.

Ранее бизнесмену Хубутии продлили домашний арест по делу о нападении с топором на женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами