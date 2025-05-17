Экс-министр Хубутия признался в нападении на свою бывшую девушку. И показал, где прятал топор

Бизнесмен Хубутия признался, что напал с топором на свою бывшую возлюбленную Ван. Он заявил, что раскаивается в произошедшем. Мужчину арестовали на два месяца, а дело переквалифицировали в покушение на убийство. До этого Хубутия всячески отрицал свою причастность, утверждая, что в момент преступления находился за границей. Ван же заявила, что ее няня работала на бизнесмена и помогала ему скрыть улики.

Бизнесмен и бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия написал явку с повинной. Он признал, что напал на мать своего ребенка Юлию Ван с топором, рассказали в пресс-службе СУ СК по Московской области.

В отношении Хубутии возбудили уголовное дело о покушении на убийство «женщины, с которой он состоял в любовных отношениях». Также подмосковным следователям передали дело о причинении Ван телесных повреждений и угрозе убийством.

«Подозреваемый добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении СК.

Следователи выяснили, что 24 апреля Хубутия был в частном доме на территории потребительского садоводческого кооператива «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. Он поссорился с Ван, после чего ударил ее обухом топора. В результате действий бизнесмена у женщины закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы потерпевшей, подозреваемого и свидетелей, очные ставки, проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обнаружено и изъято орудие преступления. В медицинском учреждении запрошена вся необходимая документация. Расследование и установление всех обстоятельств по уголовному делу продолжается», — сказано в сообщении.

Суд отправил Хубутию под домашний арест на два месяца. Ни он, ни его адвокаты не стали комментировать происходящее.

Нападение с топором

Ван рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак, что утром, в день нападения, она была в своем чайном доме в Москве, встречала гостей. Женщина давно заблокировала Хубутию, поэтому он связался с ней через няню. В сообщении мужчина оскорблял Ван, обвиняя ее в блуде и намекая, что его дочку не может воспитывать такая мать. Вечером женщина вернулась домой и закрыла за собой дверь на щеколду — снаружи никак нельзя было зайти. Она уложила дочь, няня также пошла спать. Ван позвонила своему новому возлюбленному, однако во время беседы она услышала, что кто-то проник в дом. Хубутия зашел в комнату Ван и сел.

«Я понимаю, что человек не в адеквате, у него просто стеклянные глаза. Он как минимум пьян, <...> его трясет», — рассказала Ван.

Хубутия потребовал сообщить, с кем женщина разговаривала. Она сначала боялась ответить, но затем рассказала, что говорила со своим молодым человеком. По словам Ван, Хубутия начал расспрашивать ее о проведенном дне, затем скрутил ей руку и достал из-под кофты небольшой топор. Нижней частью он начал бить по ее коленям. Она пыталась убежать, сильно кричала. Он бил ее по голове, по рукам. Ван утверждает, что бизнесмен целенаправленно наносил удары по коленям и локтям, чтобы затем конечности не работали. Женщина притворилась, что умерла. После этого нападавший быстро ушел.

Ван побежала к няне. Та заявила, что выпила таблетку, поэтому не слышала криков. Няня бегала по дому, не могла вызвать скорую, отказывалась оказать женщине первую помощь. Сотрудница также убрала дома всю кровь, уничтожив улики. Женщина утверждает, что это ей сказали сделать полицейские.

Ван считает, что няни, которые сидели с ее дочерью, были подставными и работали на Хубутию. Она также рассказала, что бизнесмен и ранее нападал на нее, что и послужило одной из причин разрыва отношений. Он также угрожал отобрать у нее дочь, а саму Ван сдать в психиатрическую больницу.

Знакомство Ван и Хубутии

Бизнесмен заявил Starhit, что, будучи в долгом браке, прибегал к услугам менеджеров, которые подбирали ему любовниц за деньги. Несколько лет назад ему якобы предложили «не вышедшую в тираж» Ван. За одно свидание с продолжением она якобы брала $10 тыс. На первой встрече женщина подарила бизнесмену шарфик. По его словам, с тех пор между ними завязалось «финансовое сотрудничество».

«Время от времени мы встречались с определенной целью. Гонорар каждый раз обсуждался отдельно. Мне понравилась новая знакомая, и я купил ей апартаменты. Время от времени Юлия придумывала тарифные планы! Да-да. Она действительно бизнесвумен в некотором роде. Так и говорила: «Миша, предлагаю тебе тарифный план супервип. Туда входят 10 ночей, три выезда в любое время для оказания оральных услуг и так далее». Этот «пакет» стоил один миллион рублей в месяц. Подобный формат взаимоотношений сохранился даже после рождения ребенка», — сказал Хубутия.

Ван утверждает, что мужчина попросил ее родить ему ребенка после неожиданной гибели его сына. Сам бизнесмен же предположил, что Ван забеременела «в силу хитрости».

«Я поступил, как должен был поступить любой порядочный человек. Признал ребенка, купил большой дом и полностью обеспечивал, вне зависимости от разнообразных тарифных планов Юлии», — сказал Хубутия.

Мужчина утверждает, что не ревновал Ван. Якобы у нее был еще один клиент, о котором он знал. По словам Хубутии, он перестал испытывать чувства к Ван, стал избегать с ней общения, однако все равно содержал дочь. Женщина же, наоборот, преследовала его, провоцировала и приставала к мужчинам у него на глазах.

Несостыковки в истории Ван

В беседе с Starhit адвокат Хубутии Сергей Жорин заявил, что показания Ван расходятся:

«Те, кто следит за этой историей, помнят, что сначала Ван сняла себя, выложила видео, созвонилась с подругами и «молодым человеком», но не вызвала скорую и полицию. Это сделали уже другие люди. А когда медики прибыли — первое, о чем попросила их Юлия, — сфотографировать ее. Ведет ли так себя человек, которого только что хотели убить?».

Жорин добавил, что у Ван нет проникающих ранений или рубленых ран, которые характерны для ударов топором. Более того, ее отказались госпитализировать в государственную больницу. При этом адвокат в беседе в ТАСС отметил, что полицейские не снимали отпечатки пальцев в доме Ван, так как Хубутия постоянно бывал там.

Изначально Хубутия отрицал свою вину. По данным 112, на допросе он заявил, что в момент совершения преступления был за границей. При этом на следственном эксперименте показал, куда выбросил топор .

Ван опасается, что Хубутия избежит наказания из-за связей и своего финансового положения. Изначально Хубутию обвинили в причинение вреда здоровью средней тяжести, однако затем дело переквалифицировали в покушение на убийство.

«Он пришел с топором»: бывшая возлюбленная обвинила экс-министра торговли Подмосковья в избиении Бывшая девушка экс-министра торговли Подмосковья и бизнесмена Михаила Хубутии Юлия Ван обвинила его... 25 апреля 13:14

Михаилу Хубутии 58 лет. Он родился в Грузии, а сейчас постоянно проживает в России. В 1994 году он открыл компанию «Кольчуга», начал развивать сеть оружейных магазинов в Москве. В конце 90-х он стал главой минторговли Подмосковья, занимая эту должность до 2001 года. Затем он стал замруководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России. Известно, что бизнесмену принадлежит сигарный клуб «Варварка 3» в Москве, апарт-отель «Волга» на Большой Спасской.

У Хубутии есть двое сыновей от предыдущих браков, но один из них погиб в 2018 году.