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Бизнесмену Хубутии продлили домашний арест по делу о нападении с топором на женщину

Суд продлил домашний арест экс-министра торговли Московской области Хубутии
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РИА Новости/Telegram-канал «Baza»

Суд в Москве продлил домашний арест бывшему министру торговли Московской области и бизнесмену Михаилу Хубутии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Хубутия отправлен под домашний арест до 28 июля.

Также сообщается, что бизнесмен возместил бывшей возлюбленной Юлии Ван 500 тыс. рублей на лечение.

До этого СМИ писали, что Хубутия угрожал бывшей подруге до ее избиения. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

Изначально Хубутия отрицал свою вину. По данным 112, на допросе он заявил, что в момент совершения преступления был за границей. При этом на следственном эксперименте показал, куда выбросил топор.

Позже бизнесмен сам написал явку с повинной. Он признался, что напал на мать своего ребенка с топором.

Следователи выяснили, что 24 апреля Хубутия был в частном доме на территории потребительского садоводческого кооператива «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. Он поссорился с Ван, после чего ударил ее обухом топора. В результате действий бизнесмена у женщины закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

Подробнее о нападении на женщину — в материале «Газеты.ru».

Ранее в Волжске юноша из ревности избил и изрезал ножом двух подростков.

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