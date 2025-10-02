На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банда из 14 россиянок украла из бюджета 8,5 млн рублей, выдумывая несуществующих детей

В Адыгее осудили 14 лжематерей, укравших из бюджета 8,5 млн рублей
Shutterstock

В Адыгее вынесли приговоры 14 лжематерям, которые украли из бюджета более 8,5 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в период с января 2022 года по март 2023 года. Установлено, что две жительницы региона организовали преступную схему, подыскав 12 женщин из Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области, которые за вознаграждение согласились исполнить роль фиктивных рожениц. Лжематери передавали личные документы организаторам, которые направляли их в органы ЗАГСа для получения свидетельств о рождении несуществующих детей.

В результате преступных действий государству был причинен ущерб на сумму свыше 8,5 млн рублей. Суд признал всех участниц виновными по статьям о мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

Майкопский городской суд приговорил трех злоумышленниц к лишению свободы на сроки от двух до семи лет с отбыванием в колонии общего режима. Остальные участницы преступной схемы получили наказание в виде исправительных работ сроком от полутора до двух лет с удержанием 10% заработка. С осужденных взыскан причиненный государству ущерб.

Ранее стало известно, что российские супруги предстанут перед судом за мошенничество с маткапиталом на 22 млн рублей.

