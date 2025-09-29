На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские супруги предстанут перед судом за мошенничество с маткапиталом на 22 млн рублей

В Удмуртии будут судить участников мошенничества с маткапиталом на 22 млн рублей
В Удмуртии перед судом предстанут участники мошенничества с материнским капиталом на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Завьяловском районе. Предварительно, супруги под видом риелторских услуг предлагали местным жительницам помощь в обналичивании средств материнского капитала и субсидий. Злоумышленники организовывали фиктивные сделки, в ходе которых женщины заключали договоры купли-продажи несуществующих земельных участков и оформляли займы на мнимое строительство жилья. После этого средства господдержки направлялись на «погашение» этих кредитов. Часть заемных денег передавалась организаторам схемы в качестве вознаграждения, остальное гражданки тратили по своему усмотрению.

В результате преступной деятельности из федерального бюджета было похищено более 22 млн рублей. Следствием выявлено 46 эпизодов мошенничества.

В отношении супружеской пары и еще пяти жительниц республики утверждено обвинительное заключение по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других 40 местных жительниц, принимавших участие в мошеннической схеме, уголовные дела уже рассмотрены.

Ранее россиянка получила 2 млн рублей на выдуманных детей и попалась.

