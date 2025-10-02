На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более ста тысяч участников массовых протестов вышли на улицы Франции

BFMTV: на улицы Франции вышли более ста тысяч демонстрантов
Michael Bunel/ZUMAPRESS/Global Look Press

Французская префектура полиции насчитала 24 тысячи участников массовых протестов в Париже и 85 тысяч в остальных городах Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«По данным источника BFMTV в полиции, по состоянию на 12 часов (13:00 мск) по всей Франции за исключением Парижа на демонстрации вышло 85 тысяч человек», — уточняет телеканал.

По данным СМИ, французские профсоюзы объявили о массовых акциях протеста против предложенных властями мер жесткой экономии. Исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что для обеспечения порядка только в Париже задействовано около 5 тысяч жандармов.

Как сообщает телеканал, в 15:30 по местному времени жандармы выставили свои позиции перед знаменитым пивным рестораном La Rotonde в Париже, чтобы защитить его от прохода протестующих. Также в рамках мер обеспечения безопасности было «незначительно нарушено» движение поездов на линиях RER C и Transiliens H.

По данным французских властей, всего 2 октября по всей стране запланировано около 250 шествий, в которых ожидается участие от 300 до 350 тысяч человек, уточняет телеканал.

Ранее протестующие ворвались в автосалон Tesla.

