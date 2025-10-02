На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главврач из Белгородской области решил уйти на СВО

Гладков: белгородский главврач Проценко подписал контракт с Минобороны России
close
Depositphotos

Главный врач из Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко решил подписать контракт с министерством обороны России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он присоединился к подразделению «Ахмат». Гладков отметил высокий профессионализм Проценко и поддержал его решение уйти на фронт.

«Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», — сказал глава Белгородской области.

29 сентября и.о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов объявил о своем уходе на специальную военную операцию для выполнения боевых задач.

До этого сообщилось, что бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения спецоперации.

Ранее осужденный за получение взятки экс-чиновник ФТС отправился на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами