Главврач из Белгородской области решил уйти на СВО

Главный врач из Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко решил подписать контракт с министерством обороны России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он присоединился к подразделению «Ахмат». Гладков отметил высокий профессионализм Проценко и поддержал его решение уйти на фронт.

«Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», — сказал глава Белгородской области.

29 сентября и.о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов объявил о своем уходе на специальную военную операцию для выполнения боевых задач.

До этого сообщилось, что бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения спецоперации.

Ранее осужденный за получение взятки экс-чиновник ФТС отправился на СВО.